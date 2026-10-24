David de Jorge (Robin Food) relata su drástica transformación tras alcanzar los 267 kilos

El plató de Y ahora Sonsoles ha recibido la visita de David de Jorge, popularmente conocido como Robin Food, para mantener una charla tan sincera como emotiva sobre su faceta más personal. Durante la entrevista, el chef vasco recordó sus orígenes ligados a los negocios familiares en Fuenterrabía y cómo ideó su célebre formato con el propósito de acercar recetas de alta cocina a todos los públicos.

Sin embargo, el momento más impactante llegó al abordar su compleja relación con la comida en el pasado. De Jorge confesó abiertamente que con 40 años llegó a pesar 267 kilos, un bache crítico que le obligó a enfrentarse a un ultimátum definitivo por parte de los médicos: "O adelgazaba o moría". Gracias a su férrea determinación y al apoyo fundamental de su mujer, el cocinero logró dar un giro radical a su salud que hoy comparte como ejemplo de superación.