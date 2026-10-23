David deslumbra en AlaZ con una palabra imposible y deja a Moisés sin opciones en Pasapalabra

La igualdad ha marcado un nuevo enfrentamiento entre David y Moisés en AlaZ. Ambos han protagonizado grandes turnos, aunque el riojano ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos, uno más que su rival. Sin embargo, el desenlace ha cambiado por completo el marcador.

Mientras Moisés se estancaba, David ha conseguido avanzar hasta los 22 aciertos y ha decidido arriesgar con una palabra especialmente complicada: "esméctico". Su respuesta correcta le ha dado la victoria y ha provocado un gesto de orgullo con el puño. El barcelonés se ha quedado a dos letras del millonario bote de Pasapalabra.