Darío se sienta al piano y enamora a Melendi con su personalidad vocal

Darío regresó al plató de La Voz dispuesto a quitarse la espina clavada tras su amargo paso en la edición de 2023, cuando no logró convencer a ningún coach. En esta ocasión, el concursante apostó todo por una íntima propuesta a piano interpretando el éxito 'Someone You Loved' de Lewis Capaldi, logrando emocionar a los mentores desde los primeros compases y provocando que el propio Melendi destacara la belleza de su timbre durante la actuación.

A pesar de ciertos desajustes lógicos provocados por la responsabilidad del momento, el artista asturiano no dudó en accionar el botón para sumar al joven a sus filas. Melendi valoró la singularidad de su propuesta señalando que cuenta con una "voz reconocible", un rasgo diferenciador esencial que le abre de par en par las puertas del concurso para comenzar su ansiada andadura en el formato.