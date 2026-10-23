Daniel Grao revela el secreto del impactante naufragio de A la deriva: “El miedo no había que actuarlo”

El naufragio del Minerva es una de las secuencias más impactantes del primer capítulo de A la deriva. Daniel Grao ha contado cómo fue rodar la tormenta en la que los marineros lucharon por sobrevivir y muchos perdieron la vida.

El actor ha explicado que la cabina estaba preparada para moverse a diferentes velocidades, provocando que los objetos cayeran y los intérpretes perdieran el equilibrio. La intensidad de los zarandeos fue tal que incluso le recomendaron tomar una biodramina antes de grabar. Una experiencia que convirtió el miedo en algo muy real.