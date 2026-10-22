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PASAPALABRA
Una consonante deja a David sin opciones de bote en Pasapalabra tras una espectacular remontada ante Moisés
El concursante barcelonés ha conseguido imponerse en AlaZ gracias a una racha de catorce aciertos consecutivos, pero un inesperado error de pronunciación ha frenado sus aspiraciones.
David ha protagonizado una gran actuación en AlaZ después de un comienzo discreto frente a Moisés. En su cuarto turno, ha encadenado catorce respuestas correctas, desde la M hasta la Z, para alcanzar los 22 aciertos y complicar el duelo a su rival.
El riojano ha intentado remontar, pero ha fallado al responder verduguilla en lugar de verduguillo. Poco después, David también ha tropezado al pronunciar carborara en vez de carbonara. Un error que le ha impedido luchar por el bote de 1.180.000 euros, aunque no le ha costado la victoria en Pasapalabra.