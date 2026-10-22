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Pan caracol de Joseba Arguiñano

Pan caracol de Joseba Arguiñano: “Esponjoso y perfecto para ñam ñam”

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Cómo hacer pan caracol casero: Joseba Arguiñano enseña el secreto de una masa tierna y esponjosa

El cocinero comparte en Cocina abierta de Karlos Arguiñano una receta de pan casero con una forma muy original, ideal para acompañar cualquier comida y sorprender en la mesa.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Joseba Arguiñano ha explicado en la Cocina abierta de Karlos Arguiñano, cómo preparar paso a paso ocho unidades de pan caracol utilizando harina, levadura fresca, mantequilla, azúcar y leche en polvo. El primer secreto está en la autólisis, un reposo inicial de media hora antes de incorporar la mantequilla y amasar.

Después de la primera fermentación de hora y media, la masa se estira, se enrolla y se divide en ocho porciones. Tras darles forma de caracol y dejarlas fermentar de nuevo, se pintan con huevo, se añade sésamo y sal, y se hornean a 180 grados durante 12-15 minutos.

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