Cómo hacer pan caracol casero: Joseba Arguiñano enseña el secreto de una masa tierna y esponjosa

Joseba Arguiñano ha explicado en la Cocina abierta de Karlos Arguiñano, cómo preparar paso a paso ocho unidades de pan caracol utilizando harina, levadura fresca, mantequilla, azúcar y leche en polvo. El primer secreto está en la autólisis, un reposo inicial de media hora antes de incorporar la mantequilla y amasar.

Después de la primera fermentación de hora y media, la masa se estira, se enrolla y se divide en ocho porciones. Tras darles forma de caracol y dejarlas fermentar de nuevo, se pintan con huevo, se añade sésamo y sal, y se hornean a 180 grados durante 12-15 minutos.