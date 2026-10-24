Clara descubre toda la verdad sobre sus auténticos orígenes

El trágico fallecimiento de doña Inés ha supuesto un punto de inflexión radical en Las hijas de la criada, sacando a la luz los secretos más ocultos de la familia Valdés. En un momento clave antes de marchar a Madrid, Clara recibe de manos de Jaime la carta póstuma que dejó escrita Gustavo, un documento revelador que se encargaría de dinamitar por completo los cimientos de su vida.

Al leer las desgarradoras líneas, la joven se derrumba al asimilar la realidad: ella es en realidad la verdadera hija del matrimonio Valdés Lazariego, mientras que Catalina ocupa el lugar correspondiente a la hija de Renata. Una verdad largamente silenciada que, unida a la emotiva confesión de Catalina en el cementerio, pone fin a años de engaños y marca el inicio de una nueva etapa para afrontar juntos el legado de doña Inés.