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EL SECRETO
Cihan intenta proteger a Serhat en El secreto y se enfrenta a Tibet: una peligrosa amenaza pone en riesgo su futuro
El hermano de Serhat decide alejarse definitivamente de los negocios de Tibet tras descubrir que intentó asesinarlo, pero su antiguo socio no está dispuesto a dejarlo marchar.
La relación entre Cihan y Tibet ha llegado a un punto de ruptura en El Secreto. Tras recibir el alta hospitalaria, Cihan ha recibido la visita del empresario, responsable de ordenar el disparo dirigido a Serhat que terminó alcanzándolo a él.
Arrepentido de sus errores con su hermano, Cihan ha decidido cortar todos sus vínculos profesionales con Tibet. Sin embargo, el empresario ha respondido con una inquietante advertencia: "Si uno cae, el otro no quedará en pie". ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión?