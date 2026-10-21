Cihan intenta proteger a Serhat en El secreto y se enfrenta a Tibet: una peligrosa amenaza pone en riesgo su futuro

La relación entre Cihan y Tibet ha llegado a un punto de ruptura en El Secreto. Tras recibir el alta hospitalaria, Cihan ha recibido la visita del empresario, responsable de ordenar el disparo dirigido a Serhat que terminó alcanzándolo a él.

Arrepentido de sus errores con su hermano, Cihan ha decidido cortar todos sus vínculos profesionales con Tibet. Sin embargo, el empresario ha respondido con una inquietante advertencia: "Si uno cae, el otro no quedará en pie". ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión?