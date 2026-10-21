Cihan confiesa a Serhat su peor secreto, pero deja sin resolver el misterio del padre de Kader

El misterio sobre el origen de Kader vuelve a cobrar protagonismo en El Secreto. Mientras Serhat conduce hacia el hotel, recibe una llamada de su hermano Cihan, que le pide detener el coche porque tiene algo muy importante que contarle.

Sin embargo, antes de revelar quién es el padre de la pequeña, Cihan sorprende a Serhat con una dolorosa confesión. "Ni siquiera merezco que me perdones", reconoce antes de admitir que lo ha traicionado. La conversación termina sin que explique qué ha hecho ni desvele la identidad que tanto esperan conocer.