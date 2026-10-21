Cihan aplaza confesar lo que sabe sobre el padre de Kader en El Secreto

La recuperación de Cihan en El Secreto ha dado paso a un tenso encuentro familiar. Durante la visita de Serhat y Can, les ha recordado que arriesgó su vida para proteger a su hermano y les ha recriminado que siempre hayan dudado de él.

Pero Serhat no ha olvidado las palabras que Cihan pronunció antes de que llegara la ambulancia. Al preguntarle por el padre de Kader, su hermano ha reconocido que conoce información sobre él. Sin embargo, ha decidido aplazar la confesión hasta que se recupere.