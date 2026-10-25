Carla Quesada deslumbra con un tema de Adele y completa el equipo de Pablo López

El plató de La Voz vivió una de sus clausuras más especiales de las Audiciones a ciegas con el retorno de Carla Quesada, quien ya demostró su talento años atrás en la versión infantil del programa bajo el equipo de Vanesa Martín. En esta ocasión, la joven se adentró en el escenario de adultos para interpretar el exigente tema 'When We Were Young' de Adele, logrando desatar una intensa puja entre Lola Índigo y Pablo López.

Aunque la artista granadina contaba con la opción del superbloqueo, prefirió respetar la decisión y alabar el derroche vocal de la aspirante. Finalmente, la concursante decantó su elección por el equipo de Pablo López, convirtiéndose en la decimocuarta y última voz que necesitaba el malagueño para cerrar su plantilla de cara a la exigente fase de batallas.