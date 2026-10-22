Un bloque de hormigón deja en coma a un padre en la AP-41: su hermana denuncia lo ocurrido en Y ahora Sonsoles

Un hombre permanece ingresado en la UCI después de que un bloque de hormigón atravesara la luna de su vehículo mientras circulaba por la autopista AP-41, entre Madrid y Toledo. La víctima regresaba a casa con su familia y había sido padre por segunda vez apenas cinco días antes.

Su hermana Mónica ha relatado en Y ahora Sonsoles los dramáticos momentos posteriores al impacto. "Fue como un misil", ha asegurado. Pese a las heridas, el conductor consiguió avanzar hasta un peaje. La policía ha detenido a un menor que podría haber lanzado la piedra intencionadamente.