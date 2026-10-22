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Y AHORA SONSOLES
Un bloque de hormigón deja en coma a un padre en la AP-41: su hermana denuncia lo ocurrido en Y ahora Sonsoles
La víctima viajaba con su mujer y sus dos hijos cuando una piedra lanzada presuntamente desde un puente impactó contra su coche. Un menor está detenido por lo sucedido.
Un hombre permanece ingresado en la UCI después de que un bloque de hormigón atravesara la luna de su vehículo mientras circulaba por la autopista AP-41, entre Madrid y Toledo. La víctima regresaba a casa con su familia y había sido padre por segunda vez apenas cinco días antes.
Su hermana Mónica ha relatado en Y ahora Sonsoles los dramáticos momentos posteriores al impacto. "Fue como un misil", ha asegurado. Pese a las heridas, el conductor consiguió avanzar hasta un peaje. La policía ha detenido a un menor que podría haber lanzado la piedra intencionadamente.