Beatriz acusa a Begoña y Julia de controlar a Gabriel en Sueños de libertad

Gabriel le ha contado a Beatriz que Andrés les ha invitado a su boda y que piensa asistir junto a Begoña y Julia, especialmente por la ilusión que le hace a la pequeña. Sin embargo, la niñera no ha reaccionado como esperaba.

Lejos de apoyar su decisión, Beatriz ha aprovechado la conversación para insinuar que Begoña y Julia hacen con él lo que quieren. Aunque Gabriel ha negado estar sometido a sus deseos, las insistentes palabras de Beatriz le han dejado pensativo en Sueños de libertad.