Azra pierde los nervios en El secreto y se enfrenta violentamente a Ebru por su supuesta relación con Cihan

La desconfianza ha provocado un nuevo conflicto en El Secreto. Convencida de que Ebru es la amante de Cihan, Azra ha perdido el control y se ha enfrentado directamente a ella para exigirle explicaciones.

Azra ha descubierto los mensajes que Ebru intercambia con Cihan y ha aprovechado la situación para montar una escena de celos en el hotel. Serhat y Zeynep han presenciado el escándalo, mientras Ebru insistía en que solo eran amigos.

Sin embargo, detrás de la agresión se esconde un plan: Azra desea que Cihan la abandone por otra mujer para escapar del infierno que vive a su lado.¿Conseguirá que su marido la deje?