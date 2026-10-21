Azra oculta sus verdaderos sentimientos en El secreto: espera que Cihan no sobreviva

La incertidumbre por la vida de Cihan ha provocado momentos de enorme tensión en El Secreto. Sus familiares esperan que consiga sobrevivir, pero Azra vive la situación de una manera muy diferente.

Mientras Cihan permanece en el quirófano tras recibir un disparo, Sevim confía en que su hijo se recupere y Berrak intenta tranquilizarla. Sin embargo, Azra rompe a llorar y pide en silencio que su marido muera.

Tras el control y el miedo que ha sufrido durante su matrimonio, Azra es incapaz de compartir la esperanza de Sevim. Cuando esta asegura que Dios escuchará sus oraciones, la joven responde con unas palabras que esconden su verdadero deseo: "Ojalá nos escuche".