Ana Pé cumple su gran sueño al cantar junto a su ídolo Mika

El plató de La Voz cerró una de sus fases más memorables con un instante de profunda emoción protagonizado por Ana Pé. Tras convencer a los coaches y decantarse por el equipo de Mika, a quien admira profundamente desde que su música la acompañara incluso antes de nacer con temas como 'Grace Kelly', la joven vivió una sorpresa mayúscula al compartir improvisadamente los focos y la voz con su gran referente musical.

Este especial dúo puso el broche de oro a una audición inolvidable, sellando de la manera más mágica su flamante incorporación al equipo del artista internacional de cara a la exigente fase de batallas.