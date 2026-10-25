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LA VOZ
Ana Pé cumple su gran sueño al cantar junto a su ídolo Mika
La aspirante, que confesó escuchar la música del artista desde el vientre materno, protagoniza uno de los momentos más emotivos de las Audiciones.
El plató de La Voz cerró una de sus fases más memorables con un instante de profunda emoción protagonizado por Ana Pé. Tras convencer a los coaches y decantarse por el equipo de Mika, a quien admira profundamente desde que su música la acompañara incluso antes de nacer con temas como 'Grace Kelly', la joven vivió una sorpresa mayúscula al compartir improvisadamente los focos y la voz con su gran referente musical.
Este especial dúo puso el broche de oro a una audición inolvidable, sellando de la manera más mágica su flamante incorporación al equipo del artista internacional de cara a la exigente fase de batallas.