Ana conmueve a los cuatro coaches con una dedicatoria muy personal

El plató de La Voz vivió uno de sus momentos más emotivos de la edición con la actuación de Ana, quien se subió al escenario para interpretar con el alma el mítico tema 'Al alba' de Luis Eduardo Aute en recuerdo de sus padres fallecidos. La sensibilidad y la fuerza de su interpretación traspasaron pantallas, provocando que los cuatro coaches pulsaran el botón y protagonizaran el último pleno de las Audiciones a ciegas.

Sin embargo, consciente del talento que tenía frente a sí, Melendi se adelantó al resto y accionó el megabloqueo para neutralizar a Lola Índigo, Pablo López y Mika, asegurándose de manera directa su incorporación. Con esta última y especial voz, el artista asturiano completó de forma triunfal las catorce plazas de su equipo en el programa.