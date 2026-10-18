Ambrosio cruza el charco desde Argentina para cumplir su sueño y obra el milagro

El escenario de La Voz recibió a Ambrosio, un talentoso artista callejero que viajó desde Argentina con el firme propósito de cumplir su sueño musical en España. Interpretando el tema 'Your Place at My Place', el concursante dejó impronta de su personal estilo, aunque en un primer momento ningún coach pulsó el botón, provocando incluso que Melendi lamentara abiertamente el resultado al asegurar que la actuación había sido buena.

Sin embargo, cuando su aventura parecía haber llegado a su fin, Pablo López protagonizó un giro sorpresa al pulsar el botón del arrepentimiento, cambiando por completo el destino del aspirante. De este modo, el esfuerzo del cantante callejero encontró su recompensa en el último suspiro, sellando un emocionante pase que le permite continuar adelante en el programa.