Alicia se lleva casi 30.000 euros en La ruleta de la suerte noche tras un espectacular acierto en la Gran Final

Alicia ha demostrado su habilidad desde el comienzo de La ruleta de la suerte noche, imponiéndose en las dos Pruebas de Velocidad. Su gran actuación le ha permitido alcanzar la Gran Final con el gajo de 100.000 euros en su poder.

Los nervios no le han impedido resolver el último panel, dedicado a una película y su directora, con la respuesta “Las niñas y Pilar Palomero”. La emoción ha sido todavía mayor cuando Jorge Fernández ha anunciado que había ganado 9.000 euros adicionales, elevando su premio total a casi 30.000 euros.