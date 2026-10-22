Alba aprovecha los fallos de sus rivales y se lleva 1.600 euros en La ruleta de la suerte

Un panel de La ruleta de la suerte ha terminado convirtiéndose en una gran oportunidad para Alba. Hervé había perdido varias cantidades de dinero, incluido el Gran Premio, mientras que Elena ha fallado al intentar resolver con 300 euros acumulados.

La concursante ha aprovechado su turno para comprar una vocal y despejar sus dudas antes de utilizar el Me lo quedo, arrebatándole el dinero a Elena. Con 600 euros en el marcador y otros 1.000 del Gran Premio, Alba ha conseguido resolver el panel sin necesidad de hacer girar la ruleta.