Corrales a Jorge: "Tienes que matar a Jesús"

Bonilla lleva y deja el microfilm en la papelera de la Plaza Mayor, donde le dijeron los terroristas, y vuelve al despacho junto a Asun. Allí esperan ansiosos a que los terroristas llamen para devolverles al niño. Lo que no saben ni Asun ni Bonilla es que el plan del terrorista Corrales es otro.

Cristina comunica a Damián que no ha abortado y que piensa seguir adelante con el embarazo. Juana tranquiliza a Aquilino y le asegura que Juan no se va a ir de la lengua sobre lo que vio. Américo no se atreve a decir a sus padres que ha aceptado el trabajo de portero de noche en el Café Reyes.