La insólita imagen de Óscar… ¡con pelo!: Roberto Leal revela el secreto de su pasado

“Lo de la falta de pelo a veces es un problema”, ha comentado Óscar cuando Roberto Leal le ha dado la bienvenida a su programa número 113 en Pasapalabra. El concursante no pretendía hacer referencia a su look actual, sino al lapsus que acababa casi de tener en la Silla Azul en referencia a la palabra rizo. “No sé por qué, no me venía”, ha bromeado.

Sin embargo, el presentador ha querido ahondar en ese asunto. “Vamos a ser justos”, ha dicho para revelar que el concursante tuvo “pelazo”. “Además, de por mitad de la espalda”, ha comentado, lo que el propio Óscar ha confirmado.

Felisuco, que comparte alopecia con el concursante, ha hecho como aportación al tema un comentario de su abuela: “Decía que, si el pelo fuese importante, estaría dentro de la cabeza”. Como sea, lo cierto es que es difícil imaginar a Óscar con esa melena… ¿Aportará alguna foto?

Y el momento más emocionante del programa volvió a llegar, como ya es habitual, con El Rosco, con un Óscar y un Moisés que lo dieron todo. ¡Nuestros concursantes de dejan la piel!

En esta ocasión, el concursante riojano sorprendió a su adversario con una remontada en los últimos segundos. ¡Menuda tensión vivimos!