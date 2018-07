El sábado conoceremos a los seleccionados de Valencia

Valencia no sólo es la tierra de la luz, también de la música. Alrededor de 200 personas acudieron el jueves a la fase presencial del casting en la ciudad del Turia.

Los aspirantes al Número Uno tocan todos los palos. Jóvenes con estilo pop, cantantes líricos, voces de jazz, viejos rockeros o experimentados coplistas pasaron ayer por delante de equipo de casting.

La expectación generada por el programa ha hecho que muchos cantantes, con una sólida carrera musical, no hayan querido perdérselo. Además, parece que el repertorio de los aspirantes no deja de sorprendernos.

Durante la jornada de ayer, se acercó mucha gente tratando de conseguir un número para ésta segunda fase del casting. Desde el programa se agradece el interés que ha generado la convocatoria del casting, pero os recordamos que sólo los aspirantes citados por la organización tendrán derecho a participar en el mismo. Por eso, no se atenderá a nadie que no disponga de un número de participante asignado para la fase presencial y no haya sido llamado por teléfono.

A todos aquellos que estáis convocados para la fase presencial, os recordamos que la prueba es "a capella" y que podéis traer una base instrumental o un instrumento por si lo requiere la organización. No olvidéis prepararos varios temas.

También, os queremos pedir paciencia. Si habéis mandado vuestro vídeo la organización del programa os irá llamando a medida que se acerque la fecha de la ciudad más próxima a vosotros.

Hasta el próximo miércoles, 18 de enero, no publicaremos los finalistas del casting de Las Palmas. Será a las 12:00 horas, las 11:00 en Canarias.