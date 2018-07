LA PRESENTADORA HA SIDO BAJA POR ENFERMEDAD

Esta noche han comenzado las galas en directo de El Número Uno, aunque no nuestra presentadora, Paula Vázquez, no ha podido. Debido a un virus se encontraba indispuesta y por ello, Manel Fuentes, presentador de Tu cara me suena, ha hecho de maestro de ceremonias. Fuentes ha dedicado la gala a nuestra compañera deseando que se ponga buena bien pronto.