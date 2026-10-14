Manel Fuentes recuerda las reuniones de Sardá en Crónicas Marcianas: "Era un jefe de pista magnífico"

Manel Fuentes describió el ambiente de las reuniones de contenidos de Crónicas Marcianas, muy alejadas de lo que él vive hoy preparando Tu Cara Me Suena: "Era en la mesa, Sardá en el medio, entonces, micrófono en mano: vamos a ver, vamos a empezar, ¿dónde está Santiago Segura? No ha llegado. Pues que no venga".

Recordó también especialmente el papel de Joan Ramon Mainat, al que definió sin dudar como "el tío que más sabe de televisión de todos los que conocí".

Las picardías de Sardá

Además, Santiago Segura quiso añadir una anécdota de Sardá con Lecquio: "Decía una burrada Lecquio y entonces decía: no, no, por favor, eso no. Y cuando ya no le enfocaban, que él sabía cuándo no le enfocaban, decía: dilo, dilo, dilo, dilo."

"Era un jefe de pista magnífico. Nunca le pillaban", concluía Manel.