Tamara Gorro comparte a diario su día a día con sus seguidores en redes sociales a los que denomina su "familia virtual". Una de sus últimas publicaciones ha generado un gran revuelo. Se trata de una instantánea en la que la 'influencer' posa desnuda de espaldas. En una playa Gorro demuestra su gran estabilidad y logra erguirse solamente apoyándose con la cabeza en la orilla.

La imagen generó opiniones para todos los gustos. Miles de seguidores alababan la estupenda forma física en la que se mantiene, mientras que otros le reprochaban que fuera tan explícita en la fotografía.

La modelo ha explicado en el plató de 'Espejo Público' que fue una amiga quién le sacó la fotografía. "Le dije que me hiciera una ráfaga porque no iba a aguantar mucho tiempo en esa posición y temía cómo sería la caída", señala. "Esto lo he hecho porque me ha dado la gana, porque digo: "Qué culo más mono tengo y lo he visto bien", señalaba.

Explica además Gorro que ha descubierto cuál es la clave para que Instagram no censura tus desnudos: "No quitan los 'culetes', solo la parte de adelante si no te pones unas estrellitas" afirma.