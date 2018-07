Juan Diego, escrupuloso: "Antes de darme un beso te tienes que lavar los dientes"

PROGRAMA 7 – CASADOS A PRIMERA VISTA

Tras pasar el casting, Samantha y Juan Diego van a calmar los nervios tomando unas cervezas. Samantha le pide un beso a su marido para relajarse pero él se lo niega porque ha besado a otro chico en el casting :"no me voy a comer las babas de otro". La joven no cree lo que está escuchando y se molesta con él.