Atresmedia, grupo audiovisual líder en el consumo digital, y atresplayer con su mejor dato en 2 años entre las plataformas

Atresmedia prolonga, otro mes más, su liderazgo absoluto en audiencias al consumo digital. De acuerdo con los últimos datos publicados por Comscore, correspondientes a noviembre de este año, Atresmedia vuelve a situarse a la cabeza entre los grupos audiovisuales, encadenando ya 91 meses consecutivos de liderazgo o, lo que es lo mismo, ganando de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Una hegemonía que logra, en esta ocasión, gracias a los 24,6 millones de visitantes únicos conseguidos, resultado con el que aumenta la distancia frente a su principal competidor a un +131%, lo que suponen más de 13,9 millones de visitantes únicos que su competidor. Además, Atresmedia también amplía la ventaja con su adversario en el ranking de sites más visitados, ya que sube una posición hasta la séptima, frente al descenso de su rival directo al puesto 34.

Por su parte, gran balance para atresplayer en noviembre, que logra su mejor resultado en casi dos años, desde febrero de 2022, al experimentar un extraordinario crecimiento del +27% respecto al mes anterior y del +25% en la comparativa interanual. Con este rotundo triunfo, vuelve a situarse líder frente a su competidor abriendo una brecha con su adversario directo de un +63%, la mayor distancia entre ambos desde junio de 2022.

Un liderazgo que respalda y se cimenta en su permanente y completa apuesta por nuevos formatos, que siguen haciendo grande un catálogo con los mejores y más variados contenidos. Tras la gran revolución de atresplayer el pasado 5 de julio, donde dio un paso adelante en diseño, tecnología de vanguardia y funcionalidades, mejorando de forma muy notoria la experiencia del usuario, la plataforma ha continuado estrenando grandes títulos en el mes de noviembre, como la serie original Camilo Superstar, la historia de cómo Camilo Sesto trajo Jesucristo Superstar a España y La caja de arena, una nueva ficción que visibiliza el bullying en adolescentes, producida por Buendía Estudios y MKTG Spain e impulsada por Fundación ColaCao, en su compromiso con la lucha por la prevención del bullying. Asimismo, cuenta con el respaldo del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, en el marco del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.

Igualmente, ha continuado con El Enigma Nadiuska, su nueva serie documental original dirigida por Valeria Vegas, que narra la historia de la famosa actriz del destape y sex symbol de los años 70 que desapareció de un día para otro, ya al completo en la plataforma, y Casafantasmas, un original formato que conduce Roberto Leal junto a su madre Mercedes Guillén en busca de todo tipo de sucesos paranormales que han sucedido en España, son otros de los contenidos inéditos que han llegado este mes a la plataforma.

También entre sus originales de este mes ha ofrecido nuevos capítulos de Déjate ver, serie escrita y dirigida por Álvaro Carmona que narra una historia sobre la búsqueda de uno mismo y a la necesidad de trascender, de ser visto, de sentirse realizado, de conocerse... en un mundo cada vez más absurdo y ha seguido con la emisión exclusiva de Entre tierras, un drama emocional protagonizado por Megan Montaner y Unax Ugalde y ambientado en la España de los sesenta.

En su oferta, los usuarios también pueden seguir viendo Las noches de Tefía y La ruta, dos de las series más alabadas del año entre el público y la crítica, que han sido, además, galardonadas en los Premios Ondas 2023 a Mejor Intérprete Masculino (Patrick Criado) y Mejor Serie de Drama, respectivamente.

Antena 3 y laSexta, también líderes sobre sus competidores otro mes

En cuanto a las principales cadenas de televisión de Atresmedia, antena3.com y lasexta.com, continúan otro mes liderando sobre sus competidores. Por un lado, Antena 3 supera otro mes a su rival directo al conseguir 7,6 millones de visitantes únicos, aumentando la ventaja sobre su adversario a un +47%.

Mientras, laSexta.com ratifica su liderazgo con 8,7 millones de visitantes únicos y sigue marcando ventajas inalcanzables para sus rivales.

Los espacios informativos y de actualidad, con las ediciones de Antena 3 Noticias y Espejo Público, han vuelto a situarse en noviembre entre los contenidos más visitados de Antena 3. También con los programas de entretenimiento más vistos del mes, El Hormiguero, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y La Voz y, todos líderes absolutos, al igual que Y ahora Sonsoles, que revalida su liderazgo en la Tarde. A ellos se suman sus series: Hermanos reina en la noche del lunes y el martes, Cristo y Rey continúa los miércoles y Pecado original y Amar es para siempre, al serie diaria más vista, siguen conquistando a la audiencia cada tarde de lunes a viernes.

Del mismo modo, laSexta continúa en su posición como referente informativo en un mes marcado en el plano nacional por las últimas negociaciones para formar gobierno y la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la guerra de Ucrania y el conflicto en Israel y Gaza en el plano internacional, con toda la información a diario a través de laSexta Noticias, Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde y Jugones en el terreno deportivo, así como desde laSexta Xplica todos los sábados.

En noviembre, ha sobresalido otro mes más Aruser@s, el programa líder de las mañanas, y El Intermedio y Zapeando, así como las nuevas entregas de Enviado Especial, Salvados y Equipo de investigación entre sus contenidos más seguidos, a los que se ha sumado este mes el estreno de Gabinete de crisis.

Crecimiento para Onda Cero, con más de 4 millones y Europa FM, que continúa con más de 1M

En cuanto a las radios del Grupo, Onda Cero cierra el mes de noviembre con más de 4 millones de visitantes únicos, aumentando su seguimiento en relación con el mismo mes del año pasado (+2%), gracias a las coberturas informativas y al tirón de sus programas y comunicadores: Más de uno, con Carlos Alsina; Julia en la onda, con Julia Otero; Radioestadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal; Radioestadio, con Edu García y Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.

Por su parte, Europa FM sigue por delante del millón de visitantes únicos tras experimentar igualmente una subida frente a noviembre de 2022 del +21% y aupado, entre otros contenidos, por Cuerpos especiales, el morning de Eva Soriano y Nacho García, y Tómatelo menos en serio, con Chenoa.