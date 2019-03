¿Quién será el sustituto de Charlie Sheen?

Tan solo un día después de hacerse pública la noticia de que Charlie Sheen había sido despedido de forma inminente de la serie más exitosa de la CBS, la lista de posibles candidatos a sustituirle no se ha hecho esperar. Dos son los nombres que pisan con más fuerza mientras que un tercero se ha querido subir al carro de forma irónica.



Rob Lowe y John Stamos son los nombres que suenan con más fuerza para ser los sustitos de Charlie Sheen en la comedia Dos hombres y medio. Mientras la Warner Bros asegura que "no se ha tomado ninguna decisión", según publica el diario estadounidense New York Post a través de un comunicado del representante de la productora, Paul McGuire, el primer nombre que se barajó fue el de Rob Lowe.



Pero ahora, ha cobrado más relevancia la figura de John Stamos, aunque no por mucho tiempo puesto que el propio actor ha escrito en su Twitter: "Contrario a los rumores, no voy a sustituir a Charlie Sheen en 'Dos Hombres y Medio'. Sin embargo, Martin Sheen me ha pedido que sea su hijo".



Con la misma picardía, el cómico Jason Alexander se ha subido al carro de los sustitutos de Sheen apuntando en su propio blog: "En un auténtico acto de altruismo, me gustaría ofrecer voluntariamente mis servicios para ocupar su puesto y hacer así que los millones de fans que le siguen alrededor del mundo no se sientan decepcionados". "Encontrándome en un momento tan generoso, pasaré a hacer negociaciones y humildemente asumir el contrato inacabado del señor Sheen. Aunque también podría hacer del hombre medio del título, puesto que soy considerado diminuto por muchas escalas".



"EL HÉROE DEL PUEBLO" FIRMA UN CONTRATO CON LIVE NATION

Al mismo tiempo, ha saltado la noticia de que Charlie Sheen ha llegado a un acuerdo de merchandising con Live Nation. "Que le hayan despedido solo ha hecho que se vuelva más popular", ha comunicado Joey Scoleri, el socio mayoritario de Live Nation VP para Marketing & Promoción, a E!News. "Es el héroe del pueblo", ha dicho definiendo al actor.



Además, esperan tener todos los artículos de merchandising a punto, que incluirán jarras de cerveza, camisetas y chapas con algunas de las frases más ingeniosas de Charlie, para empezar a venderlos la semana que viene. Y es que Sheen "tiene ideas brillantes" al respecto y "quiere conectar personalmente con sus fans" por lo que es muy probable que organicen una gira particular. Mientras tanto, el actor seguirá cobrando los derechos de la serie incluso si encuentran a otra persona para interpretar su papel.



La estrella, de 45 años, tiene una claúsula de contrato que indica que tiene que seguir cobrando mientras el show siga emitiéndose. Pero, desde Warner Bros reclaman que Charlie cometió una infracción cuando le echaron a la calle por lo que no tienen que cumplir con la claúsula. Sea como fuere, los productores aún tienen que decidir qué pasará con Dos hombres y medio, en la que Sheen cobraba un millón y medio de euros por cada episodio.