Ya conocemos la fecha de estreno a la precuela de 'Juego de Tronos', que finalmente llegará a nuestras pantallas en el 2022 y se llamará 'House of the Dragon', tal y como ha avanzado el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, durante un evento en el que el canal presentó sus novedades.

Durante la presentación se fijó 2022 como la fecha de estreno pero no se concretaron más detalles. "El equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos. Supongo que la veremos en antena durante el 2022", ha explicado Bloys a Variety.

'House of the Dragon' será el primer spin off de 'Juego de Tronos' y estará centrada en la historia de la Casa Targaryen y ubicada unos 300 años antes de la historia original.

Esta nueva producción tendrá el sello de George R.R. Martin, el autor de las novelas, y por Ryan Condal, que ha trabajado antes en 'Colony'.

Aún recordarás que hace unos meses HBO decidió cancelar otra serie derivada de 'Juego de Tronos' que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar el piloto.

En el caso de 'House of the Dragon', han decidido dar luz verde a la serie directamente y saltándose la fase piloto.

'House of the Dragon' es uno de los cuatro "spin-offs" de 'Juego de Tronos' que aún siguen en proceso en HBO, aunque los otros están en espera de forma indefinida o temporal porque el propio director dejó claro que la precuela confirmada es la "prioridad número uno".

