Glee prosigue con su carrera ascendente con tres nuevos Globos de Oro

En la ceremonia que se ha celebrado en Los Ángeles, Glee -que estaba [[LINK:EXTERNO|||Número de Serie analiza las nominaciones a los Globos de Oro|||nominada]] en cinco categorías- se alzó con el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical, además de con el galardón de mejor actriz y el de mejor actor secundario de televisión, que fueron a manos de Jane Lynch y del joven Chris Colfer. El año pasado, la historia de los miembros del Glee Club se llevó también en su primera temporada en antena el premio a la Mejor Serie de Televisión.



En la edición de esta noche estaba nominada también en la categoría de mejor actor y actriz de comedia para televisión, por el papel que interpretan Lea Michele y Matthew Morrison. Estos dos premios fueron finalmente para Laura Linney, por 'The Big C', y Jim Parsons, por The Big Bang Theory (que en España emite Neox). El actor que da vida al excéntrico científico Sheldon Cooper fue el único que se llevó un Globo para la sitcom de la CBS, que se quedó sin el de mejor comedia.



'BOARDWALK EMPIRE', UNA DEBUTANTE MUY PREMIADA



En la categoría de drama para televisión, el premio a la mejor serie fue para 'Boardwalk Empire', de la cadena HBO, y su protagonista, Steve Buscemi, se llevó además el galardón a mejor actor de drama. Ganadoras otros año, como 'Mad Men' o 'Dexter', se fueron con las manos vacías. Ni sus protagonistas (John Hamm y Michael C. Hill, respectivamente) lograron el Globo al mejor actor, ni las series fueron premiadas como mejor drama televisivo.



La categoría femenina fue para Katey Sagal, por 'Sons of Anarchy'. Una sorpresa, porque todo apuntaba a que la protagonista de 'The Good Wife', Julianna Margulies, se llevaría el galardón. La colombiana Sofía Vergara, candidata a mejor actriz de reparto en televisión por 'Modern Family', tampoco se llevó el premio a casa en esta ocasión.



'CARLOS', MEJOR MINISERIE; AL PACINO, MEJOR ACTOR DE TV MOVIE



La mejor miniserie fue para la película 'Carlos', una de las pocas sorpresas de la noche, dado que competía con otros previsibles ganadores, como las superproducciones 'The Pacific' y 'Los Pilares de la Tierra' ('The Pilars of the Earth') , además de 'Temple Grandin' y 'You Don't Know Jack'. El protagonista de esta TV movie de la HBO, Al Pacino, se llevó el Globo de Oro al mejor actor en una miniserie de televisión. El de mejor actriz fue para Claire Danes, por 'Temple Grandin'.



Este año, '30 Rock', uno de las ganadoras de las anteriores temporadas, no se llevó ningún premio, pese a que estaba nominada en tres categorías.



LA LISTA DE LOS PREMIADOS EN LAS CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN



Mejor Drama

'Boardwalk Empire'

'Dexter'

'The Good Wife'

'Mad Men'

'The Walking Dead'



Mejor Actor Principal de Drama

Steve Buscemi ('Boardwalk Empire')

Bryan Cranston ('Breaking Bad')

Michael C. Hall ('Dexter')

Jon Hamm ('Mad Men')

Hugh Laurie ('House')



Mejor Actriz Principal de Drama

Julianna Margulies ('The Good Wife')

Piper Perabo ('Covert Affairs')

Elizabeth Moss ('Mad Men')

Kyra Sedgwick ('The Closer')

Katie Segal ('Sons of Anarchy')



Mejor Comedia

'30 Rock'

'The Big Bang Theory'

'The Big C'

'Glee'

'Modern Family'

'Nurse Jackie'



Mejor Actor Principal de Comedia o Musical

Alec Baldwin ('30 Rock')

Steve Carrell ('The Office')

Thomas Jane ('Hung')Matthew Morrison ('Glee')

Jim Parsons ('The Big Bang Theory')



Mejor Actriz Principal de Comedia o Musical

Toni Collete ('United States of Tara')

Tina Fey ('30 Rock')

Laura Linney ('The Big C')

Lea Michele ('Glee')

Edie Falco ('Nursie Jackie')



Mejor Actor de Reparto de Serie, Miniserie o TV Movie

Scott Caan ('Hawaii Five-0')

Chris Colfer ('Glee')

Chris Noth ('The Good Wife')

Eric Stonestreet ('Modern Family')

David Strathairn ('Temple Grandin')



Mejor Actriz de Reparto de Serie, Miniserie o TV Movie

Sofía Vergara ('Modern Family')

Jane Lynch ('Glee')

Hope Davis ('The Special Relationship')

Kelly McDonald ('Boardwalk Empire')

Julia Stiles ('Dexter')



Mejor TV Movie o miniserie

'Carlos'

'The Pacific'

'Los pilares de la Tierra'

'Temple Grandin'

'You Don't Know Jack'



Mejor Actriz de Miniserie o TV Movie

Hayley Atwell ('Los pilares de la tierra')

Claire Danes ('Temple Grandin')

Judi Dench ('Return to Cranford')

Romola Garai ('Emma')

Jennifer Love Hewitt ('The client list')



Mejor Actor en Miniserie o TV Movie

Idris Elba ('Luther')

Ian McShane ('Los pilares de la tierra')

Al Pacino ('You don’t know Jack')

Dennis Quaid ('The special relationship')

Edgar Ramírez ('Carlos')