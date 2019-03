Bryan Cranston duda del final de Walter White en 'Breaking Bad'

Bryan Cranston ha "rehecho" su vida tras el final de 'Breaking Bad'. Actualmente protagoniza la obra de teatro 'All my way' en Broadway (Nueva York) y se encuentra en plena promoción de la película 'Gozilla', de la que forma parte del elenco protagonista.



Durante una entrevista promocional concedida a la cadena CNN, Cranston ha dejado entrever que su personaje siguiera vivo. "I don't know" (no lo sé) fue la respuesta de Cranston a la pregunta sobre si Walter White murió.



"Nunca se vieron cremalleras cerrando bolsas o a nadie diciendo... ya sabes", ha declarado Bryan Cranston, que también dijo "nunca digas nunca" sobre el regreso de la serie.



'Breaking Bad' emitió su capítulo final el pasado mes de septiembre (titualdo "Felina", anagrama de finale) batiendo todos los récords de audiencia: más de 10,3 millones de espectadores en AMC.