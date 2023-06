Verano caluroso: Cómo protegerte de la Salmonella en tus comidas a base de huevo

Ya nos han avisado, nos espera un verano muy caluroso. Eso significa que pasaremos muchas horas en la playa o la piscina intentando refrescarnos. Ahora bien, si no queremos sufrir una intoxicación alimentaria, tendremos que tener cuidado, especialmente con la comida que nos llevemos si tiene alimentos preparados con huevo crudo.

La intoxicación por la bacteria Samonella se llama salmonelosis. Habitualmente provoca dolores abdominales, fuertes diarreas y vómitos, fiebre… Aunque en personas de riesgo como mujeres embarazadas, niños, personas mayores o inmunodeprimidos, las consecuencias pueden ser peores.

Los alimentos con más riesgo son los elaborados con huevo crudo. Si bien los huevos de supermercados tienen muchísimos controles, no deberíamos asumir riesgos. Algunas de las recomendaciones que debes tener este verano son:

No lavar los huevos

Los que compramos envasados ya vienen limpios. En caso de tener restos, el procedimiento sería pasar un paño húmedo para eliminarlos antes de cocinar. No limpiar y guardar, sino limpiar y cocinar.

No consumir huevos que estaban rotos

Si nos encontramos en el envase un huevo roto, lamentablemente la opción es tirarlo. No se recupera ni cocina rápido ni nada. Se tira, no sabemos el tiempo que lleva roto. Es un riesgo inasumible.

Tener el mínimo contacto con la cáscara

A la hora de cocinar, si tenemos que separar la clara y la yema, no es una buena práctica hacerlo con la misma cáscara. Casi es mejor las manos limpias que la cáscara.

Olvidarnos de salsas y mayonesas con huevo crudo

Cuando las salsas a base de huevo, como la mayonesa, no se van a consumir en el momento, la mejor opción es utilizarlas envasadas. Si se consume en el momento, pero sobra, podemos guardarla refrigerando inmediatamente y usarlo antes de 24 horas. Si no es así, lo más seguro es no consumir.

Tener cuidado con los platos fríos

En ocasiones añadimos huevo cocido, pero, para asegurar que no supondrá un problema, debemos cocerlo correctamente, es decir, 12 minutos desde que empieza a hervir. Si la yema está cruda, se debería consumir en el momento.

Tener cuidado con las neveras portátiles

Los alimentos deben estar bien envasados, sin que pueda caer algo de líquido sobre otros alimentos. Y nunca llevar hielo en ellas. La mejor opción son las placas refrigeradas que mantienen el frío sin liberar líquido, al contrario que el hielo. Tengamos en cuenta que las neveras no enfrían, mantienen la temperatura, así que nunca deberíamos guardar alimentos calientes.

Las tortillas, mejor cuajadas

Es, junto a las mayonesas, el producto estrella de la Salmonella. Además de la higiene de manos, superficies, utensilios… evitando que caigan trocitos de cáscara al cocinar (aunque los retiremos) si no se va a consumir en el momento, es mejor que esté correctamente cuajada. Luego ya debatimos si con cebolla o sin ella, pero, para no hacer el debate desde el baño, cuajemos la tortilla.

Todo a la nevera directo

La temperatura ambiente es una gran aliada de las bacterias, así que evitemos descongelar o mantener alimentos fuera de la nevera. Cocinamos la tortilla, atemperar un par de minutos… y a la nevera. En invierno no hay que hacerlo tan rápido, pero en verano no hay que dar tregua.

No pensemos únicamente en el huevo

La Salmonella puede estar en otros alimentos. La mejor opción siempre es el correcto cocinado, la bacteria no resiste la temperatura, así que evitemos carnes crudas.

Y no pensemos únicamente en la Samonella

Si a nosotros nos gusta comer, el calor y el agua, a las bacterias también. Imagina lo que sería para ellas la fruta cortada a temperatura ambiente. La felicidad absoluta, así que debemos llevarla sin cortar y cortarla en el momento.

Ya solo nos queda disfrutar de todos los alimentos con huevo (y sin él) con total seguridad.