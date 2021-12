Los trucos definitivos para eliminar el olor a humedad de tus prendas

Hay ciertas ocasiones en las que nuestra ropa coge olor a humedad y nos resulta muy desagradable ponérnosla. Por ejemplo, puede pasar que hayamos tendido la ropa limpia en un día lluvioso y no se haya secado bien, produciendo estos malos olores que no queremos llevar con nosotros al vestirnos para salir. Pero ¿qué podemos hacer en estos casos? Si no quieres volver a lavar la ropa con el único motivo del olor a humedad, en el vídeo te damos algunos trucos para quitar ese olor de forma rápida.

El primero de los trucos es utilizar vodka. Lo único que necesitas hacer es humedecer un trapo limpio con vodka. Con este trapo debes frotar la prenda, haciendo especial hincapié en la zona de los puños y el cuello. De esta manera el mal olor desaparecerá al momento y la prenda en cuestión estará lista para ponértela, ideal para esas ocasiones en las que vas con prisa y necesitas vestirte lo antes posible para salir de casa.

El siguiente truco consiste en introducir la prenda en el congelador. El frío es un excelente aliado contra los malos olores, por lo que funcionará muy bien meter dicha prenda en una bolsa y dejarla dentro del congelador durante 10 o 15 minutos. Al sacarla el olor se habrá disipado y podrás vestirte sin temer oler a humedad.

Por último, puedes usar un baño de vapor. Este método resultará muy eficaz ya que el vapor te ayudará a deshacerte del mal olor casi de la misma manera que lo haría un lavado en la lavadora de una forma muy cómoda y rápida. Además, al finalizar tu ropa no tendrá tampoco una sola arruga, por lo que es una buena manera de cuidar tus prendas.

Utilizando alguno de estos tres trucos no solo podrás deshacerte del olor a humedad, sino de casi cualquier otro olor que se haya quedado impregnado en tu ropa y del que te esté costando deshacerte.

