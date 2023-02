El sencillo truco para congelar el pan y poder sacar bien las rebanadas

En cuestión de bocadillos, cada maestrillo tiene su librillo, pero hay algo que muchas personas hacemos igual y es congelar el pan en vez de irlo a comprar a diario. Esto no solo te ahorra tiempo que perderías yendo a la panadería, también te ayuda a no tirar los restos de 'baguette' que no has consumido y que se pondrán duros. Una técnica ideal para vidas ajetreadas.

Si congelas el pan recién comprado, cuando lo quieras usar estará igual de crujiente y bueno, pero hay que saber cómo hacerlo de forma correcta: debes guardarlo ya cortado, en una bolsa hermética para que no coja olores y dejando espacio entre las rebanadas para que no se peguen.

De este modo, podrás sacar la cantidad de pan que desees -en el momento que lo necesites-, meterlo directamente en la tostadora y disfrutar de una tostada o bocadillo con pan caliente, como si fuera recién hecho. No hace falta descongelarlo antes de tostarlo, eso es lo mejor, pues te permite improvisar.

El truco del papel vegetal

Después de haber contado las infinitas ventajas del pan congelado, debemos admitir también que tiene sus desventajas, como, por ejemplo, que el envoltorio se quede incrustado o que dos rebanadas se queden pegadas entre sí.

Cuando esto ocurre, la tarea de hacer el bocadillo para llevarte al trabajo se complica y terminas perdiendo mucho más tiempo.

Si quieres que no te vuelva a pasar nunca más, deberás probar este truco que hemos encontrado en la cuenta de Instagram 'Recetas que sí salen' de la chef Paloma Colás. Ella, usa papel vegetal de horno para separar las rebanadas y evitar que se peguen entre al congelarse.

Al ser papel sulfurizado, sus poros han sido tapados y se vuelve impermeable, por lo que no le afectará la humedad del congelador y no se quedará pegado a nada. Así que no solo es ideal para hornear, también para envolver comida que vayas a congelar.

Lo que hace Colás es cortar varios trozos de este papel del tamaño de las rebanadas, meterlo entre ellas y luego depositarlo dentro de una bolsa de zip a la que le saca todo el aire posible.

"Pero gastas demasiado papel y plástico", pensarás, pero lo cierto es que la chef dice que reutiliza tanto el papel como las bolsas, pues no se estropean hasta pasado un tiempo.

¿Puedo congelar bocadillos?

El truco de congelar el pan para también puede usarse para congelar bocadillos ya hechos. No obstante, deberás contar con una tostadora lo suficientemente grande para descongelarlo, pues si lo haces con el microondas o a temperatura ambiente te quedará con textura tipo goma.

Si no tienes una tostadora de gran tamaño, que es lo más probable, puedes descongelar tus bocadillos en el horno o en una sandwichera.