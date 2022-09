Rodajas de limón: El truco para pelar los huevos duros

Hacer un huevo duro parece una de las tareas más fáciles que hay en la cocina: hierves agua, pones huevos, esperas, los retiras, los enfrías y ¡voilà, ya los tenemos!

Pero en realidad... no es tan sencillo como parece: ¿Hay que echar los huevos antes o después de que el agua entre en ebullición? ¿Cuánto tiempo tienen que estar en el fuego? ¿Cuánto tiempo hay que esperar hasta que se pueden pelar? Y ahí, la mayor de todas las dudas: ¿Cómo podemos quitar la cáscara de forma fácil?

Todas las preguntas tienen respuesta: Sobre si echar los huevos antes o después de hervir, realmente no es relevante. Lo es más el cuidado con el que los pongas en la olla. Es importante que no se rajen para que la clara no se salga cuando hierva el agua.

Sobre el tiempo que deben estar cociéndose, hay quien dice 9 minutos, otros que justifican llegar hasta los 12... pero lo cierto es que da un poco igual un minuto arriba o abajo. Lo habitual es la cocción entre 10 y 12 minutos. Eso sí, en función de cómo de crudo nos guste la yema deberemos apagar antes el fuego.

Y para pelarlos: ¿hay que esperar a que estén fríos? ¿Cómo sacamos la cáscara sin que se rompa todo el rato?

Truco para pelar rápido un huevo duro

El tema de esperar a que se enfríen los huevos para poder pelarlos es, básicamente, una cuestión de supervivencia: debemos enfriarlos para que nuestros dedos sean capaces de tocar la cáscara sin quemarse.

Es verdad que bien fríos es más difícil que la cáscara se adhiera al huevo, pero puede pasar. De hecho, ocurre muchas veces que incluso habiendo enfriado los huevos, cuando los vamos a pelar no nos resulta tan fácil.

Más allá del tiempo de enfriado está el tema de cómo pelar los huevos rápidamente. Se puede conseguir con limón. Sí, poniendo rodajas de limón en la olla, cuando hayamos echado dentro lo huevos.

¿Pero cuántas rodajas? No es necesario gastar un limón entero. La cantidad de rodajas dependerá de la cantidad de huevos que pongamos a cocer en cada momento.

Con este truco, la cáscara de los huevos sale casi de una pieza, sin esfuerzo y sin apenas ensuciar la encimera.

Otros trucos para pelar huevos duros

Si resulta que no tienes limones en el momento en el que vas a hervir los huevos o te parece un desperdicio innecesario, no te preocupes porque hay más opciones: basta con echar una cucharada de bicarbonato en el agua para que surta el mismo efecto.

Otras técnicas sugieren que una cucharada generosa de sal consigue algo similar, que la cáscara no se rompa a pedazos ni se quede pegada en el huevo.

El agua de los huevos duros no se aprovecha

Sigas la técnica que sigas, siempre es necesario tirar el agua de hervir los huevos. Que no se nos ocurra pensar que ese agua infusionada en limón puede servirnos de bebida. Tampoco el agua con sal puede reutilizarse para hervir luego unas verduras.

El huevo, tanto en su cáscara como en su interior, puede ser portador de salmonella, una bacteria muy peligrosa para nuestra salud.

La entidad FDA (Food and Drug Administration) del Gobierno de los Estados Unidos ha publicado las recomendaciones más importantes a tener en cuenta cuando cocinamos con huevo para prevenir la contaminación alimentaria.

