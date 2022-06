¿Por qué huele el pis al comer espárragos?

Estamos en plena época de espárragos y puede que estés disfrutando durante estos meses de deliciosos platos con esta verdura alargada, no obstante, es probable que hayas notado que tras comerla, a la hora de ir al baño a hacer pis, este huele más fuerte de lo habitual. Pero, ¿por qué nos pasa sobre todo con este alimento y no con el resto? En el vídeo te lo contamos.

Olor diferente en la orina

Como comentábamos es muy común que tras ingerir espárragos para comer nuestra orina acabe con un olor peculiar y más fuerte de lo habitual. En realidad, esto se debe al ácido asparagúsico que posee que al ser metabolizado por nuestro organismo libera sustancias como el Metanotiol y el S - metil tioésteres que son los que provocan que nuestro pis tenga mal olor. Además, esto comienza al poco tiempo de haber ingerido el alimento, es decir, tan solo 15 minutos después de haber comido espárragos si sientes la necesidad de acudir al baño es muy posible que ya notes su característico olor.

Por otro lado, no hay estudios concluyentes sobre cuánto perdura este olor en la orina, es muy probable que dependa de cómo metaboliza cada cuerpo este alimento.

No lo puede oler todo el mundo

Sin embargo, no todas las personas son capaces de detectar el fuerte olor en la orina de los espárragos. En realidad según un estudio realizado por las Sarah Markt y Lorelei Mucci, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y publicado en 'The British Medical Journal (Thebmj) tan solo el 40% de las personas son capaces de percibir el olor. Finalmente descubrieron que esta capacidad para percibir el olor en la orina tras comer espárragos era una cuestión genética y que por lo tanto, no todo el mundo era capaz de percibirlo.

