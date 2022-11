¿Qué es el dermografismo? El trastorno con el que puedes "escribir sobre la piel"

El dermografismo, también conocido como "escritura sobre piel" es un trastorno que hace que los rasguños sobre la piel sean más protuberantes de lo normal. Cuando una persona con dermografismo se raspa usa ropa que le aprieta una zona de la dermis, esta reacciona desencadenando la aparición de líneas rojas y elevadas, parecidas a la urticaria provocada por la alergia a una sustancia, pero sin producir picor.

Según indica este texto del Dr. Víctor Alegre de Miquel para la Universidad de Valencia, hay aproximadamente un 5% de la población que sufre una respuesta muy exagerada ante los arañazos.

El dermografismo puede aparecer en cualquier franja de edad, aunque es más habitual que es que se desarrolle en personas adultas jóvenes. Cuando ocurre, el inicio suele ser gradual, aunque existen casos que se desarrollan de un día para otro.

"Los pacientes con dermografismo gozan de buena salud, solo muy ocasionalmente tienen alguna afectación tiroidea", señala el mismo texto.

¿Por qué ocurre?

Que haya personas que con tan solo frotarse la piel tengan marcas muy pronunciadas y rojas, se debe a la histamina, una sustancia que, como explica la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) en su página web, se encuentra de forma natural en las células de nuestro sistema inmunitario y que se libera con la respuesta de los anticuerpos IgE al reaccionar con un alérgeno.

Por lo tanto, el dermografismo es una reacción alérgica a los arañazos y presiones sobre la piel.

Lo habitual es que los síntomas aparezcan en menos de 5 minutos y que se vayan al poco rato, sobre los 20 o 30 minutos, aunque pueden durar más. Algunos factores que pueden provocar que estar reacciones sean más exageradas y que produzcan molestias son:

Que sea de noche

El alcohol

El sudor

El estrés

El frío

El calor

Hay autores que señalan que los factores emocionales también pueden influir en la acción de la histamina sobre la piel arañada.

También hay que señalar que las personas con piel seca o dermatitis son más propensas a sufrir este trastorno.

¿Se puede curar?

En la mayoría de casos, el dermografismo no es para siempre. Tal y como indica el documento 'Dermografismo sintomático: una enfermedad inadecuadamente descrita', publicado en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV), este trastorno tiene una duración media de 6 años y no necesita ningún tipo de tratamiento para curarse.

Sin embargo, para paliar sus síntomas, los médicos suelen recomendar medicamentos para la alergia, como los antihistamínicos, que, como su nombre indica, actúan sobre la histamina, responsable de las reacciones alérgicas.

Pero en el caso del dermografismo, más vale prevenir, por lo que es recomendable que los pacientes mantengan su piel hidratada -para evitar rascarse por culpa de la sequedad-, que utilicen ropa de tacto agradable, que laven con jabones hipoalergénicos y que eviten las duchas calientes.