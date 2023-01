¿Es necesario pasear a mi perro cada día en invierno aunque haga mucho frío?

Con la llegada del mes de enero llegan los días más fríos del invierno. Salir de casa con la lluvia y los 5 grados escasos que hay en la calle se hace muy cuesta arriba. Miras junto al sofá y nuestro peludo amigo está hecho una rosca, feliz de poder echarse una siesta calentito junto a nuestros pies… ¿de verdad hay que salir ahí fuera?

Solo quien tiene perro entenderá la sensación de resignación que se siente cuando superas todos esos mensajes que te dicen que no salgas y te pones el abrigo para adentrarte en "Narnia".

Pasear al perro en pleno invierno

Cuando vemos la cara de nuestro perro cuando ve que cogemos la correa, se nos quitan todas las dudas. Hay que salir porque se lo merece. Se merece ese ratito nuestro, en el que disfrutamos del aire puro y se adentra en todo un mundo de olores por ese barrio que cree que es suyo, pero pertenece a tantos perros como habiten en él.

Independientemente de sus necesidades fisiológicas, necesita cubrir diariamente otras muchas necesidades, tanto sociales como físicas. Necesita quemar energía, relacionarse con el medio y volver a mantener, como cada día, esas esquinas suyas marcadas.

¿Se debe pasear al perro si llueve?

Está claro que si está lloviendo, lo ideal es cubrirle con algún tipo de capa o chubasquero para evitar que se le empape el pelaje, y si tiene el pelo corto o es raza mini/toy, necesitará algún tipo de abrigo para poder controlar los cambios de temperatura que hay entre dentro de casa y el exterior.

Hay razas que aceptan mejor la lluvia que otras, por lo que son muchos los perros que al asomar el hocico por la puerta y ver que diluvia, tiran de nuevo para casa. Aún en esos casos, necesitan esos, al menos 15 minutos, en los que tomar aire fresco y activar los músculos.

A menudo escuchamos en consulta el comentario de que en invierno al perro le gusta más estar en casa y que no pide salir. Obviamente es más cómodo para la conciencia pensar que como el perro no lo pide será que no lo necesita... pero ese planteamiento es el mismo que usan algunos padres a la hora de entretener a los hijos con tablets y consolas; como les gusta y no molestan, no hay que entretenerles y queda más tiempo para descansar.

Con las mascotas pasa lo mismo. Como en invierno no apetece salir, si ven que nuestra mascota duerme 18 horas al día es que está a gustito y no necesita hacer nada más. Pero es un pensamiento completamente equivocado.

Casos en los que no hay que salir a pasear al perro

Las únicas excepciones en las que recomendaremos no salir a pasear serán aquellas en las que nuestra mascota sufra alguna enfermedad infectocontagiosa o este convaleciente por alguna cirugía, en cuyo caso se establecerán unas pautas estrictas de salidas que deberán llevarse a cabo lo más fielmente posible.

En el resto de las situaciones, deben salir al menos dos veces al día para realizar ejercicio físico, relacionarse con el medio, satisfacer sus necesidades evacuativas y mantener sus rutinas.

Como ya hemos comentado, en caso de razas de pelo escaso o menores de 10 kg puede ser necesario algún tipo de abrigo para ayudarles a realizar correctamente la termorregulación.

Si coinciden días de hielo y nieve sí debemos tomar la precaución de protegerles las almohadillas ya que, a menos que estén acostumbrados a terrenos agresivos, probablemente sufran cortes y quemaduras. Cuando lleguemos a casa debemos revisarle bien las patas y controlar que no presenten laceraciones.

Debemos interiorizar las salidas de casa como su momento de gimnasio, en el que queman energía, mantienen su peso, su forma física y lo que es aún más importante para todos, su salud mental, ya que al interactuar con el medio que les rodea, libera endorfinas que le calman y le ayudan a convivir con mayor estabilidad y salud.