Hemorragia nasal: ¿La cabeza hacia delante o hacia atrás?

Es una situación que te devuelve a tu infancia. Girar la cabeza hacia el compañero de atrás y observar, con gran incredibilidad, cómo este sangraba sin detenimiento y nerviosismo. Se trata de uno de aquellos eventos que cualquier persona ha presenciado y que provocaba que, más allá de diferencias demográficas o de edad, se formulara la misma pregunta, la madre de las dudas: "¡Mamá! (O 'profe' si estabas en el colegio) ¿Pongo la cabeza hacia delante o hacia atrás?", se escuchaba tras la caída de la primera gota de sangre.

Las hemorragias nasales o sangrados nasales, también conocidos como epistaxis, son muy habituales. Suelen ocurrir cuando se rompen los vasos sanguíneos sensibles de la nariz y pueden ir relacionados con los cambios estacionales, la sequedad, rascarse más de la cuenta, los efectos secundarios de algunos medicamentos o una lesión. Pero, cuando nos ocurre esta incómoda situación, nos hacemos siempre la misma pregunta. ¿Debemos poner la cabeza hacia delante o hacia atrás?

Esta cuestión no lo aclara un vídeo compartido en la cuenta de Instagram de @miguel_assal, un creador de contenido divulgador en primeros auxilios y emergencias.

Poner la cabeza hacia delante en hemorragias nasales

"¿Saber por qué no deberías inclinar la cabeza hacia atrás en una hemorragia nasal?", comienza diciendo en dicha publicación. Ahí está la esperada respuesta. Si inclinamos la cabeza hacia atrás podríamos hacer que la sangre pasase a la garganta y que esto te provocara tos, lo que no queremos que se produzca, ya que no sería un buen momento para realizar esfuerzos. Además, podría provocar atragantamientos e, inclusive, en el caso de los niños más pequeños podría existir peligro de bronco respiración.

"Si el sangrado es abundante, al mantener esta posición, lo que vas a conseguir es tragarte la sangre y esto va a provocarte finalmente un vómito", advierte el divulgador. De esta manera, aconseja no inclinar la cabeza hacia atrás en una hemorragia nasal y hacerlo hacia adelante. Además, añade que se debe presionar "la parte blanda de la nariz entre diez y quince minutos". En caso de que tras realizar esta acción el sangrado no se detuviera, deberíamos mantener la posición otros diez o quince minutos.

Si aun así, sigue sangrando, Miguel Assal recomienda acudir al hospital. Cabe recordar que este tipo de hemorragias pueden ser peores en personas que están en tratamientos con anticoagulantes, aunque la mayoría de las veces estos sangrados no son más que una molestia y no representan ningún tipo de problema médico.

Casos donde acudir al hospital

Hay algunas ocasiones, tal y como cuenta Miguel Assal, donde debemos buscar atención médica de emergencia. Esto debería ocurrir en los siguientes casos: