Fitoesteroles: sí, reducen el colesterol, pero no todo el mundo puede tomarlos alegremente

Los conocemos desde hace más de 50 años y desde hace varios ya, se han quedado en el lineal de lácteos del supermercado y prometen bajar el colesterol. Y sí, funcionan, pero... ¿todos los necesitamos? Conozcamos la realidad de los fitoesteroles.Un poco de historia para empezar…

De dónde vienen los fitoesteroles

Fue en 1951 cuando se publicó un estudio en el que habían alimentado a unos pollos con una dieta enriquecida en esteroles vegetales demostraba que los niveles hepáticos y plásmáticos de colesterol disminuían.

Qué son los fitoesteroles

Resulta que en las células animales encontramos colesterol, necesario para dar estructura a esas células, pero también para la síntesis de hormonas y mucho más. En el caso de las células vegetales lo que tienen son esteroles vegetales o fitoesteroles. La estructura es parecida al colesterol, los dos tienen en el núcleo central la molécula - atención palabro raro- el ciclopentanoperhidrofenantreno.

Pero claro, los animales (como nosotros) no sintetizamos fitoesteroles y encima casi no se absorben. Así que ahí está su éxito.

Colesterol bueno y colesterol malo

El colesterol plasmático (que es el que va por la sangre, el que nos analizan) es una mezcla del colesterol que tomamos con la alimentación, al que llamamos colesterol exógeno y también tendríamos el sintetizado por nosotros el hígado, que es el endógeno.

Nada que ver con el colesterol (mal llamado) "malo", o LDL, que son un conjunto de lipoproteínas que transportan, entre otras cosas, colesterol. Se le llama malo porque va por la sangre y se puede acumular en las arterias.

El HDL o el (mal llamado) colesterol bueno, son lipoproteínas que transportan el colesterol hasta el hígado donde lo rompe y lo elimina. Casi el 50% del colesterol se reabsorbe y el 50% se va por las deposiciones.

Cómo funcionan los fitoesteroles

Resulta que al día consumimos unos 250 mg de colesterol y otros 600 mg que fabricamos nosotros. El colesterol libre llega al intestino. Para que se pueda absorber, forma una estructura con más sustancias que se llaman micelas. Éstas, se acercan a la membrana intestinal y se mete en las células.

Atentos, que llegan los fitoesteroles: Si en vez de colesterol, se meten ellos en la micela, competirán con él. Como el pobre se ha quedado solo, se elimina por las heces, pero es que, como encima los fitoesteroles no se absorben, tampoco entran en las células y también se eliminan. Y por eso baja el colesterol.

En realidad, baja un 10% en dos o tres meses si tomamos 3g de fitoesteroles y llevamos una dieta correcta.

Si estáis pensando que, si tomas 6, baja un 20%... resulta que no, si tomas más, no tiene más efecto. Parece todo ventajas, ¿verdad? Vayamos a las sombras.

Contraindicaciones de los fitoesteroles

Primero, tenemos que saber que el colesterol que ingerimos tiene en nosotros un efecto casi testimonial. Es más importante (hay enfermedades tipificadas como tal) el que las personas generan, las hiperlipidemias. El 80% viene dado por el individuo y sólo se puede actuar sobre el 20% restante.

Segundo tema importante: sí hay una relación entre ateroesclerosis y arterioesclerosis con más colesterol plasmático, pero es mucho más pequeña que la que puede haber por otros factores.

Diferenciemos entre la atero-esclerosis (que es cuando se forman placas de ateroma que se pegan a las arterias y las hacen estrechitas) de la arterio-esclerosis que es, además de lo anterior, que las arterias (que son tubos flexibles), se conviertan en rígidas.

Las dos cosas juntas hacen que, cuando llega un pequeño trombo, no tenga sitio para pasar y encima la arteria no se ensanche y zas, problema cardio o cerebro-vascular.

Así pues, si no tienes el colesterol alto, no necesitas fitoesteroles. Uno buenos hábitos de salud en general, deporte, alimentación, etc. de los que hablamos siempre ya es suficiente si no hay enfermedad previa.

Si tienes el colesterol alto, hay que ver por qué se tiene y si es una enfermedad, luego ya recuperar buenos hábitos.

Sí es cierto que parece que con las ingestas habituales no llegamos a esos 3 gramos que piden, los vegetarianos están un poco más cerca, pero tampoco para tirar cohetes. Y por eso crearon los alimentos funcionales con estas sustancias que encontráis en la sección de lácteos, tanto en bebida como incluida en mantequillas y margarinas.

Esto no es casual: Los fitoesteroles deben ir con algo de grasa junto a vitaminas liposolubles.

Justo por esto, hace que haya que tomar más productos con betacarotenos y vitaminas liposolubles porque reduce ligeramente la absorción de estas vitaminas.

Cuando se elimina el colesterol… también se lleva algo de estas vitaminas, no demasiado, pero mejor tomar más alimentos (no suplementos) con estas vitaminas.

Quién no puede tomar fitoesteroles

No está recomendado en embarazadas, niños y personas sin colesterol alto. Si tomáis otro medicamento para bajar el colesterol, es necesario informar al médico y, por último, puede provocar efecto rebote y, cuando lo dejas de tomar, puede subir el colesterol.

Así que sí, los fitoesteroles funcionan, pero como todo lo que funciona, hay que saber cómo tomarlo.

Ahora ya tenéis la información, en vuestra mano está la decisión.

