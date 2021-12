¿Cuál es la hora perfecta para irse a la cama?

La hora a la que nos vamos a dormir varía de unas personas a otras. Cada cual tendrá su propia hora idónea para acostarse dependiendo de lo que le marque su cuerpo, por lo que la hora perfecta para irse a la cama no es ni mucho menos universal para todas las personas. Sin embargo, sí que hay una determinada franja horaria en la que nuestro cuerpo comienza a bajar la temperatura y los niveles de estrés, preparándonos así para el momento de dormir. Este es el momento en el que deberíamos meternos en la cama.

Según el barómetro del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, las horas más frecuentes en las que nos acostamos se encuentran entre algún punto entre las once de la noche y la una de la madrugada. Según expertos de The Sleep Council, la considerada franja horaria perfecta para irse a dormir oscila entre las diez y las once de la noche. Esto se debe a que, durante esta hora, el cuerpo de la mayoría de las personas comienza a relajarse, disminuir su temperatura y rebajar sus niveles de cortisol, la hormona que se libera en respuesta al estrés. Al disminuir esta sustancia, nuestro cuerpo comienza a producir melatonina según va cayendo la noche, la cual nos induce al sueño. Si ambos factores coinciden de forma horaria en nuestro organismo, conciliaremos el sueño mucho más rápido.

Pero, ¿qué ocurre con aquellas personas con insomnio? Para combatir el insomnio hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a relajarnos a la hora de dormir e inducir mejor el sueño. Escuchar música relajante puede ayudar a relajar la mente y alejar los pensamientos que nos impiden dormir, para lo que también podemos llevar a cabo una sesión de meditación antes de acostarnos. Además, hay ciertos aromas que podemos encontrar, por ejemplo, en velas, que nos relajan e inducen de igual manera al sueño. Sin embargo, si el insomnio se convierte en un problema serio lo más recomendable es acudir a un especialista.

