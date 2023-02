Autoregalos de San Valentín: porque el gran amor de tu vida eres tú

Desde que somos pequeños hemos visualizado el Día de San Valentín como esa fecha en la que las parejas se regalan bombones y ramos de flores y se van de cena romántica a la luz de las velas. Un día en el que novios y novias se demuestran cuánto se quieren y cuánto desean estar con la otra persona.

Pero estando en 2023, esa visión ya queda un poco desfasada. ¿A caso no se repite, por activa y por pasiva, que para saber querer bien a alguien, primero hay que saber quererse a uno mismo?

Precisamente por eso, tengas o no pareja, es importante que en el Día de los Enamorados reflexiones sobre la relación que tienes contigo mismo y que aproveches esta jornada dedicada al amor para darte algún capricho.

Cómprate esa prenda de ropa que hace tiempo que te deseas o esas flores que siempre te quedas mirando cuando pasas por delante de una floristería. El 14 de febrero también es tu día, porque el gran amor de tu vida eres tú.

Ideas de autoregalos de San Valentín

Es probable que no acabes de tener claro qué deseas regalarte, pues no quieres gastarte mucho dinero ni comprar por comprar. Al final, te puedes dar un capricho cualquier día del año, no solo en San Valentín.

Sea como fuere, en este artículo te traemos 5 ideas de autoregalos para que te mimes el próximo 14 de febrero o cualquier otro día que consideres especial.

Un libro que te haga reflexionar

Solemos engancharnos a las novelas románticas de época o a los thrillers policíacos actuales. ¿Pero qué hay de los libros de autoayuda? Aprovecha San Valentín para nutrir tu mente con frases empoderadoras y tips de amor propio.

Busca en Amazon algún título que te interese y regálatelo para tus momentos de relax: una infusión calentita, una mascarilla para el pelo, una vela aromática y una lectura que te aporte.

Si no sabes por dónde empezar, prueba con los libros de Borja Vilaseca como 'Tú eres lo único que falta en tu vida' o 'Encantado de conocerme'.

Momento de lectura | Pexels

Un masaje

Si no tenías plan para San Valentín, ya lo tienes. Autoinvítate a un buen masaje y desconecta de todo. En plataformas como Groupon o Atrápalo encontrarás ofertas muy económicas, por lo que no tendrás excusa para no mimarte.

Y si tienes más presupuesto, anímate a probar una pistola masajeadora, como esta que venden en Amazon por menos de 70 euros. Será tu gran aliada los días que hayas andado mucho o que hayas entrenado duro.

Masaje | Pexels

Flores

Si quieres regalarte flores y no sabes cuáles, apunta: regálate narcisos. ¿Por qué? Porque, como seguramente sabrás, según la mitología griega, Narciso fue un hermoso joven que se enamoró de su propia imagen al ver su reflejo en un estanque. Y aunque este cuento no tiene final feliz, pues, Narciso, incapaz de despegarse de su propio reflejo, murió ahogado en ese mismo agua, su nombre nos recuerda cuánto nos podemos llegar a querer.

Así que sí, regalarse un narciso (o un ramo) es un símbolo de 'self love' y, además, son preciosos.

Narcisos | Pexels

Viaje sorpresa

Si siempre has deseado que te regalen un viaje sorpresa, se ha terminado la espera. Actualmente, existen empresas que organizan viajes sorpresa de 2 o 3 noches, como Drumwit o Waynabox.

Por un precio cerrado, a partir de 150 euros, tendrás vuelo y hotel a una de las principales ciudades europeas. Y, aunque no es precisamente un regalo económico, es la oportunidad perfecta para disfrutar de un viaje sorpresa sin esperar a que nadie te lo regale.

Hacer maleta | Pexels

Una joya

Una alianza contigo mismo será un gran regalo. Cómprate una joya que siempre que la mires te recuerde que eres fuerte y que eres capaz de todo. Que con la ayuda de ti mismo conseguirás todo lo que quieras.

Para que tenga un valor sentimental aún mayor, puedes ir a comprarla a la ciudad donde nacieron tus padres o abuelos. O cualquier otro lugar que te traiga buenos recuerdos.