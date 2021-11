Aprende a limpiar correctamente tu lavavajillas para tener siempre una vajilla impecable

Según vamos utilizando el lavavajillas, podemos apreciar que lavado tras lavado la vajilla parece no salir tan limpia como al principio. Es común encontrarnos que platos, vasos y cubiertos aún tienen restos de comida y parece que el lavavajillas no está desempeñando bien su función. Pero tranquilo, no se te ha roto el electrodoméstico, sino que lo más seguro es que no esté todo lo limpio que debería. Esto tiene fácil solución ya que te traemos unos sencillos consejos que puedes seguir paso a paso en casa siguiendo el vídeo.

El primero de ellos consiste en utilizar vinagre para limpiar el lavavajillas ya que es bien sabido que el vinagre posee unas excelentes propiedades limpiadoras. El procedimiento que debemos seguir consiste en encender el lavavajillas y ponerlo a funcionar completamente vacío. Cuando hayan pasado unos tres minutos, debemos abrirlo e introducir un vaso de vinagre tal y como muestra el vídeo. A continuación, dejamos que termine el programa y el resultado será un lavavajillas reluciente sin rastro alguno de cal.

Hay otros trucos que podemos utilizar a diario tras cada lavado para un mantenimiento continuo, como es utilizar un pedazo de papel de cocina húmedo y retirar cualquier resto de comida que apreciemos dentro del electrodoméstico una vez se haya llevado a cabo el lavado de la vajilla. Además, también es muy recomendable limpiar regularmente el filtro y el dosificador del detergente para evitar restos de comida y productos de limpieza que puedan estar causando manchas en nuestra vajilla.

Para evitar estas manchas, resulta de gran ayuda

esperar una media hora

tras la finalización del programa de lavado para abrir el lavavajillas ya que facilitará que las piezas se sequen sin causar esas molestas manchas. Así mismo, cuando hayamos sacado toda la vajilla tras el lavado, se recomienda

dejar el lavavajillas abierto al menos una hora

para que salga toda la humedad y evitar así la aparición de moho.

