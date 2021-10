El truco para quitarte fácilmente la máscara de pestañas a prueba de agua

La máscara de pestañas a prueba de agua puede ser, en ocasiones, muy difícil de quitar ya que está diseñada para ser resistente al agua. Pero no te preocupes, en el vídeo de arriba te mostramos algunos trucos que te ayudarán a quitártela fácilmente y de manera rápida utilizando productos comerciales y naturales.

Aplicar aceite de oliva

Como la máscara es a prueba de agua, usa lo opuesto al agua: el aceite. El aceite descompone las propiedades resistentes al agua de tu máscara, ayudando a que se salga de tus pestañas frotándolas y limpiándolas muy poco.

Aplica aceite de oliva en tus dedos y frota tus pestañas con tus dedos índice y pulgar hasta que tus pestañas estén cubiertas de aceite. Después de hacer este paso, la máscara debería salir fácilmente. Tras ello, lávate bien con agua y jabón para retirar cualquier resto de producto de tus ojos.

Aceite de oliva | Pixabay

Utilizar aceite de coco

Utilizar aceite de coco es otro de los trucos más efectivos. Este funciona muy bien al quitar la máscara y, además de ello, deja hidratada la piel delicada y el contorno de ojos.

Para aplicarlo, coloca un poco de aceite de coco en un algodón y frótalo por tus ojos suavemente. La mascara de pestañas desaparecerá al instante.

Aceite de coco | Pixabay

Champú para bebés

Otro truco es utilizar champú para bebés. El champú para bebés puede ser eficaz en quitar la máscara para pestañas a prueba de agua. Los champús para bebés normalmente son bastante seguros para usarlos alrededor del área sensible de los ojos, ya que la mayoría de las marcas no tienen color ni aroma, y son hipoalergénicas.

Para utilizarlo pon un poco en un disco de algodón, humedece con unas gotas de agua y frota las pestañas suavemente hasta que desaparezca la mascara de pestañas. No uses ningún champú para bebés directamente en tus ojos. Utiliza paños o almohadillas húmedos para limpiar el champú y la máscara, teniendo cuidado de que no queden residuos. En ningún caso utilices un champú normal ya que puede terminar irritando tus ojos. El champú para bebes además de eliminar fácilmente este producto, cuida de la piel mas sensible.