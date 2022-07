La pop up store de Shein indigna a las clientas en su apertura en Barcelona

Las amantes de la moda low cost tenían el 30 de junio marcado en rojo en el calendario: Shein abría las puertas de su pop up store en Barcelona. Es por eso que muchas se levantaron de madrugada para ir a hacer cola a la avenida Portal de l’Àngel y poder entrar las primeras. Pero cuando al fin accedieron a la tienda, no se encontraron lo que esperaban.

Shein Barcelona decepciona

Tras el colapso que hubo en la tienda que abrió hace unas semanas en Madrid, las más avispadas decidieron plantarse a las 5 de la mañana en la puerta del establecimiento para poder hacerse con los mejores bikinis, vestidos y sandalias para este verano. Pero lo que no sabían es que iban a salir de allí con las manos vacías.

En esta ocasión, Shein ha decidido cambiar el concepto de su pop up store y en vez de ser una tienda, es un showroom. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay expuestas todas las prendas estrella de la marca, las cuales te puedes probar sin problema, pero luego no te las puedes llevar a casa. Si te gustan, debes escanear el QR de su etiqueta y comprarlas a través de la web o la App. Resumiendo: puedes mirar pero no comprar.

La indignación de las personas que se pasaron horas en la cola en el día de apertura fue mayúscula, ya que no se esperaban encontrarse este concepto de exposición. Ahora bien, las 100 primeras visitas tuvieron premio de consolación: se llevaron una bolsa con varios regalos de la marca.

Música, helados y actividades

A pesar de no poder cumplir el sueño de ir a comprar la ropa de Shein en persona, las clientas que deseen acercarse a la pop up store organizada junto a Klarna, se encontrarán un local perfectamente decorado con motivos veraniegos, una DJ que les pondrá los hits más bailables del momento y una barra donde poder tomar un helado o un café.

Un plan perfecto para pasar una tarde con amigas y actualizar la cesta de Shein sin tener miedo a que te llegue un producto que no tiene nada que ver con el de la foto.

Aparte de ropa, accesorios y bikinis, también hay un expositor de ropa de hombre, otro de decoración para el hogar y uno de maquillaje.

Decoración para el hogar | NovaMás

Hasta el 10 de julio

La pop up store permanecerá abierta cada día hasta el domingo 10 de julio. Su horario es de 10 h a 22 h de lunes a sábado y el domingo de 12 h a 20 h.

Shein no se limitará a la venta de ropa, también ofrecerá actividades como un taller de belleza (5 de julio), uno de estilismo (6 de julio) y otro sobre tendencias (7 de julio). Todos estos eventos contarán con la participación de invitados VIP expertos en la materia.