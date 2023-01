El outfit ideal de María Fernández-Rubíes que querrás copiar aunque no estés embarazada

Hay influencers que nos impulsan a comprar todo lo que llevan y una de ellas es María Fernández-Rubíes, que hasta estando embarazada luce las prendas de moda de la forma más estilosa.

La influencer madrileña pasó unos días en familia en la estación de esquí Baqueira Beret (Lérida) antes de acabar el año y allí cumplió las 35 semanas de embarazo de su segundo hijo, que celebró con un outfit que muchas querríamos copiar sin estar encinta.

Hablamos de un vestido de punto mouliné en varios colores, largo hasta los tobillos, ancho, de cuello redondo y de manga larga. Una prenda muy abrigada, perfecta para vestir en los días fríos en los que no apetece llevar pantalones. Es el modelo 'Frappe' de la marca de María Pombo, Name The Brand, y cuesta 99,95 euros.

La importancia de los accesorios

Fernández-Rubíes lleva el outfit a otro nivel gracias a los accesorios con los que combina el vestido. En la cabeza, una gorra de Scalpers de color rosa empolvado y en los pies, unas zapatillas Adidas gazelle, el calzado deportivo de moda, en un color lavanda que encaja a la perfección con los tonos del vestido. Estas cuestan 100 euros -y son un regalo perfecto para pedir a los Reyes Magos-

Aunque el toque definitivo son los calcetines altos de lana de color morado, tipo calentador -una de las tendencias más atrevidas de este invierno-.

Un look para un invierno suave

Aunque ella ha sido atrevida y se ha lo ha puesto en la nieve, este conjunto resulta perfecto para llevar en los días de invierno más suaves, como los que ha hecho estas últimas semanas en muchas ciudades españolas -en Fin de Año, la zona mediterránea registró temperaturas por encima de 20 °C-.

El vestido largo y los calcetines altos -ambos de tejido abrigado- tapan lo suficiente como para no tener que llevar medias, por lo que este outfit se convierte en el típico comodín para los días que no tienes ganas de vestirte y quieres ponerte algo fácil, cómodo y bonito.

Copia el look

En los tiempos que corren, gastarse más de 200 euros en un outfit no es lo más sensato, por eso, hemos buscado un look alternativo que te cueste la mitad. Comenzando por este vestido de Bershka en tonos beige que cuesta 35,99 euros.

Vestido punto | Bershka

Las zapatillas, en color gris, las puedes comprar en Decathlon, pues están rebajadas y cuesta 44,99 euros.

La gorra básica, a conjunto con el vestido, la puedes comprar en Zara por 9,95 euros y los calcetines, los puedes comprar en pack de 4 colores en Pull&Bear por 7,99 euros.