La modelo que ha posado enseñando la cicatriz de su cesárea para 'Sport Illustrated' por primera vez

Kelly Hughes se ha convertido en la protagonista de la nueva portada de 'Sports Illustrated Swimsuit'. Y es que, después de 58 años de historia, la revista ha roto con los tabúes establecidos para mostrar por primera vez a una modelo que, orgullosa, luce su cicatriz de cesárea.

El nuevo número del medio trata de normalizar y visibilizar los cambios que experimenta el cuerpo de las mujeres tras el parto con el fin de avanzar en la aceptación de todos los cuerpos.

''He luchado mucho tiempo contra las inseguridades que me producía la cicatriz, soy modelo, y mi recuperación fue muy difícil. No fue hasta que acepté la cicatriz que realmente me sentí empoderada con ella'', explica la protagonista en la publicación, confesando el delicado proceso al que tuvo que hacer frente antes de aceptar la cicatriz que ahora le acompaña de por vida.

"¡Demos un poco de amor a todas nuestras mamás para que reconozcan el poder del cuerpo femenino y la belleza de la maternidad!", se puede leer en el pie de foto de la imagen de la revista especializada en deporte que ha creado la iniciativa ''#PayWithChange''.

La propia modelo, de 42 años de edad y madre de tres hijos, ha querido compartir la misma fotografía en su perfil en redes y ha asegurado estar ''sin palabras y muy honrada'' de haberse convertido en la primera mujer en mostrar su cicatriz en la revista.

Tanto la publicación de Hughes como la del medio en cuestión ha sido de lo más aplaudida por los usuarios que han mostrado su apoyo hacia este homenaje que trata de arrojar luz a los cambios que tiene el cuerpo durante la vida.