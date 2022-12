Looks cómodos y estilosos para los días de lluvia

Para qué nos vamos a engañar: encontrar inspiración para vestirse en los días de lluvia es difícil. Chubasquero y botas de agua es lo primero que se nos ocurre, pero… ¿Y el resto del outfit? Las botas de agua quedan muy bien con falda, pero entonces llegamos con las piernas mojadas, y si apostamos por unos vaqueros, los llevaremos todo el día húmedos. Aunque eso no significa que no nos podamos poner estas prendas, solo hace falta saber con qué combinarlas.

Por eso, en NovaMás hemos buscado en los perfiles de Instagram de las que más saben de moda, para dar con esas ideas de looks que nos pueden salvar la tarea de vestirnos los días grises y húmedos.

Looks de famosas e influencers para días de lluvia

Comenzamos con un look de una de nuestras musas en lo que a outfits ser refiere. Paula Echevarría lució este conjunto total black que resulta ideal para los días de lluvia. Los pantalones de efecto piel suelen ser hechos con materiales sintéticos que aportan bastante impermeabilidad a la prenda. Lo mejor, es que por dentro acostumbran a tener un forro con tela calentita.

Los leggins efecto piel también son perfectos para estos días. Prueba de combinarlos como hace Alexandra Pereira, con una bomber XXL y una gorra para evitar que se te moje el pelo. Las botas tipo militar no puede faltar.

Otra opción es hacerte con un buen plumas con capucha y ponerte unos leggins que no sean de algodón, como hace en este post María García de Jaime. Este tipo de material técnico suele ser o bien impermeable, o bien de secado rápido, por lo que no sufrirás si se te mojan de camino al trabajo. ¿Preparada para lucir un look sporty chic? Combinalo con un jersey oversize de cuello alto o una camiseta básica y una blazer, para que no parezca que acabas de salir del gym.

Si vas a llevar vaqueros -nuestros mejores aliados para los días que no sabemos qué ponernos-, asegúrate de tener una gabardina o chubasquero extra largo, de este modo evitarás que se te mojen. Mira qué bien le queda este tipo de outfit a Emelie Lindmark.

Y si eres de las que cree que para lucir hay que sufrir, entonces no dudes y haz como Dulceida: falda, medias y una cazadora que abrigue bien. Al final, mejor que se mojen las medias que un pantalón, ya que se secarán mucho más rápido.

Botas de agua low cost

Si no tienes unos botines o deportivas que no empapen con la lluvia, ni resbalen, combina cualquiera de estos looks con unas botas de agua. Si no tienes, es hora de hacerte con unas, es un básico de fondo de armario -o de zapatero, en este caso-, que nunca pasará de moda y que te será útil en cualquier momento del año.

En Amazon puedes encontrar este modelo rojo tipo botín que le dará el toque de color a un look como el de Paula Echevarría. Su precio es de 19,99 euros.

Botín de agua rojo | Amazon

Y si quieres unas más clásicas, apuesta estas de color azul marino que combinan con todo y se parecen a las famosas Hunter. Su precio es de 35,95 euros.

Botas de agua | Amazon

