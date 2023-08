Justin Bieber y Hailey: El gran debate que ha generado el look que ha llevado el cantante en un evento promocional de su mujer

Todos sabemos que Justin Bieber tiene un estilo distintivo a la hora de vestir. El cantante canadiense suele lucir atuendos deportivos y prendas oversize, lo que le otorga un aire "macarra" y muy característico a sus conjuntos. Pero cuando ha tenido que vestir de gala, el artista de 'Love Yourself' siempre ha acertado. Siempre hasta esta semana, que ha protagonizado la polémica estilística del verano al acudir a un evento muy importante para Hailey Bieber, su mujer, en chándal.

El look de Hailey Biber vs el de Justin Bieber

La firma de cosmética de Hailey, Rhode, acaba de lanzar una colaboración con la cadena de donuts Krispy Kreme y esta semana celebraron el acuerdo con un evento en uno de sus locales.

Para la ocasión, Hailey se enfundó un deslumbrante vestido rojo diseñado por Ermanno Scervino, que complementó con unas sandalias Maison Ernest y un bolso de Ferragamo. Y en cento a maquillaje y peinado, lució su ya famoso maquillaje 'strawberry girl look' y su característico moño de aspecto pulido.

Hailey Bieber | Gtres

Por otro lado, el atuendo de Justin estaba en total contraposición: llevaba unos pantalones cortos de chándal grises y una sudadera a juego. Además, sorprendió a todos al lucir unas Crocs amarillas acompañadas de calcetines, rematando el conjunto con una gorra rosa sobre la capucha (que, para el colmo, llevaba atada bajo la barbilla). La noche y el día.

Justin Bieber | Gtres

Se abre el debate en las redes sociales

Como era de esperar, las imágenes de la pareja tomadas por los paparazzis se han vuelto virales en las redes sociales. A las pocas horas X, Instagram y TikTok ya se habían llenado de memes comparando la vestimenta de Hailey y la de Justin con distintas situaciones. "Mi cuenta después del verano(Justin) y yo (Hailey)" o "los dos moods para volver a la oficina", son algunos de los ejemplos.

Aparte de las bromas en formato meme, también ha habido quienes han criticado duramente al cantante por el hecho de ridiculizar de esta forma a su esposa. "Yo me separo", afirma Estela Grande en sus historias de Instagram.

Mientras que Susana Molina ha hecho una reflexión algo más extensa: "Yo soy partidaria de que la gente sea fiel a su estilo y no me gusta cuando se ‘disfrazan’ al cambiar de ambiente. Pero me parece un poco falta de respeto al tratarse de un evento importante para ella. El foco debería estar en ella y su marca".

Sin embargo, también hay muchos otros fans que elogian este stories de Justin Bieber en el que actúa como "fan" de su mujer y le hace fotos con su móvil, adorando el elegante look elegido para la ocasión.

Story | Instagram @justinbieber

No es la primera vez

Este contraste de vestimentas no es la primera vez que se da en esta pareja de celebrities, aunque quizás sí la más sonada. En esta imagen, tomada por los paparazzis de Los Angeles en abril, se ve a Hailey arreglada con un minivestido negro, mientras que Justin luce un conjunto mucho más informal, con sudadera y gorra del revés.